Decisão de taça opõe 'irmãos' Hernane e Amaral

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Bahia aposta suas fichas em Hernane, artilheiro da equipe na temporada com 12 gols.

Contudo, no jogo de ida, em que mal apareceu em campo, o centroavante admite que não só ele como todo o time ficou devendo. "Faltou atitude da nossa equipe. Chegamos na frente do gol, mas pecamos no último passe", disse.

Para ser campeão, ele sabe que terá que não só voltar a balançar as redes como também encarar uma marcação forte vinda de alguém que o conhece como poucos. Amaral, volante do Vitória, destaque no jogo de ida pela força defensiva e autoria do tento que fechou o placar, jogou no Flamengo junto com Hernane por quase três anos.

"É um grande amigo meu, um irmão para mim. Mas, domingo, é cada um defendendo o seu escudo. Em se tratando de Ba-Vi, vou lutar e guerrear, como fiz no primeiro jogo", afirmou Amaral, ciente de que o título passa pela sua força na marcação. "Se fizermos nosso papel como o técnico Vagner Mancini pede, consequentemente as coisas vão ocorrer dentro de campo", declarou.

Hernane fala como reverter o quadro: "Nós, do Bahia, temos algo a mais para dar. Se não ocorreu no jogo de ida, esse algo a mais terá de vir domingo. Só temos esta partida contra o rival no ano".

Escalações e ingressos

Os técnicos têm realizado treinos fechados para esconder as escalações. No Vitória, os atacantes Marinho e Vander não treinaram por fadiga muscular. Contudo, não devem ser problema para o Ba-Vi. Assim, Vagner Mancini tende a repetir a mesma escalação que venceu o jogo de ida por 1 a 0.

Já no Bahia, o atacante Edigar Junio está com um estiramento muscular e deve ser desfalque. João Paulo Gomes é o favorito a entrar na vaga e jogar como meio de campo, modificando o esquema de 4-3-3 para 4-4-2.

Ainda há ingressos restantes para as duas torcida. Eles estão à venda neste sábado, 7, na Arena Fonte Nova. Para o Bahia, também nas lojas Casa do Tricolor.

