De volta a Salvador, Cigano já projeta revanche com Cain

Passaram-se dez dias desde a vitória por nocaute sobre o neozelandês Mark Hunt na edição 160 do UFC (Ultimate Fighting Championship), em Las Vegas, nos Estados Unidos. E, nesta quarta-feira, 5, o protagonista do feito, o ex-campeão dos pesos-pesados Junior Cigano retornou a Salvador.



Na bagagem, além de uma bolada - US$ 290 mil (cerca de R$ 600 mil) entre salários e bônus (pela melhor luta da noite) -, o catarinense se credenciou a uma nova disputa do cinturão de sua categoria.



Ainda não se tem a data e tampouco o local onde será realizado o tira-teima entre o brasileiro e o atual detentor do título dos pesos-pesados, o norte-americano de ascendência mexicana Cain Velasquez.



Data - Segundo Cigano, o presidente do UFC, Dana White, revelou, em entrevista coletiva, que o confronto deverá ocorrer entre o final de novembro e o início de dezembro deste ano. Para o brasileiro, quanto mais cedo, melhor. Principalmente por conta dos treinamentos.



"Se for no início de novembro, por exemplo, seria excelente. É importante que seja o mais rápido possível, pois estaria em ritmo de luta, numa sequência boa", explica Cigano.



O embate marcará a trilogia entre os lutadores. No primeiro encontro, em novembro de 2011, Cigano nocauteou Velasquez e faturou o cinturão.

Seu reinado terminou pouco mais de um ano depois (em dezembro de 2012), numa aguardada revanche também em Las Vegas. Na época, Cain, em decisão unânime dos juízes, retomou o título após cinco rounds. Agora, em 2013, Cigano promete um desfecho diferente.



"Aprendi com aquela derrota. Cometi erros. Esperei demais, dei espaço para o Cain. Ele impôs sua característica, de partir para cima, pressionar. Já assimilei isso e, agora, a história será outra. Com um final feliz para nós, certeza!", promete o catarinense, que mantém a rotina de treinos com o preparador físico, André Picolli.



"Dou minhas caminhadas, bato minha luva. Mas ainda não de forma tão intensa". Cigano aproveita para pedir mais compreensão e paciência aos fãs.

Exigentes, os mesmos se queixam quanto à postura extremamente defensiva do lutador nas recentes lutas. Situação que outrora não era vista.



"Sei que querem que eu parta para cima, finalize logo. Não é assim. Eu tenho uma estratégia. A trocação franca é loteria. Tenho que bater e não deixar o oponente revidar. A luta tem se tornado mais longa, por que faz parte da minha estratégia, a de estudar o rival", justifica.



Questionado se pretende inovar na revanche diante de Cain Velasquez, o catarinense disfarçou. Especialista em boxe, Cigano nocauteou Mark Hunt com um chute girado.



"Meu treino vai englobar tudo. Boxe, Jiu-Jitsu, Muay Thai... Gosto de usar os pés. Mas se der um chute errado, fico muito exposto. Contra o Cain, posso inovar de novo", sorridente disse.



No sábado, o catarinense será o comentarista da Globo no TUF Brasil 2 Finale, em Fortaleza. Depois, junta-se aos milhões de torcedores na corrente positiva para o Brasil na Copa das Confederações. "Irei ver o jogo Brasil e Itália, na Fonte Nova. Estou muito ansioso, mas vamos faturar o caneco", prevê Cigano.

