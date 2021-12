De volta a Salvador, Ana Marcela só pensa nas Olimpíadas

Nem a primeira semana de férias, a estreia como madrinha de batismo e os 44 minutos do sermão ouvido ontem, na igreja de São Judas Tadeu, na Baixa de Quintas, tiraram da cabeça da nadadora Ana Marcela os Jogos Olímpicos de 2016.

"Faltam 362 dias", respondeu de primeira a baiana campeã mundial de maratonas aquáticas ao teste rápido feito pela reportagem, momentos após se tornar madrinha pela primeira vez, ao batizar o primo João Victor, de 4 anos.

"Não é só Marcela. Lá em casa todo mundo só pensa na Olimpíada", emendou a mãe da nadadora, Ana Patrícia Cunha, uma das 16 pessoas da família que participaram da cerimônia batismal.

"As pessoas às vezes falam que eu levei quatro anos me preparando para a Olimpíada, mas estou, na verdade, há sete, pois não me classifiquei para 2012 e desde lá venho treinando para ganhar essa vaga (conquistada no Mundial de Kazan, na Rússia)", valorizou Ana Marcela.

Candidato a 'sucessor' da nadadora olímpica, o pequeno João Victor estranhou a água fria derramada levemente em sua cabeça. Filho de Ana Cláudia e Antônio Marcos, tios da atleta, o garoto já tinha ameaçado chorar quando a auxiliar do padre colocou o jarro com água sobre a mesa.

"Mas ele adora água. Gosta muito de piscina e praia", disse a mãe, Ana Cláudia. Se continuar assim, João poderá imitar a prima, que começou a se destacar ainda criança.

A dona de cinco títulos mundiais passou praticamente despercebida diante de dezenas de pessoas que lotaram a igreja. Uma exceção ficou por conta da pequena Nina Morena, de 9 anos, que pediu um autógrafo. "Meu pai que me disse quem era ela. Aí, fui lá e pedi", admitiu a menina.

"Acho que o meu corte de cabelo pode ter feito as pessoas não lembrarem de mim. Mas essa parte é boa na minha carreira", analisou Ana, que, sem ser notada, pode aproveitar melhor o pouco tempo de descanso que tem entre as competições.

Trégua

Para a campeã Mundial, a parada em Salvador foi apenas um momento de trégua nos treinos para dedicar um pouco de tempo à vida social.

Mas a disputa da prova olímpica é quase só no que ela pensa. De agora em diante, segundo a nadadora, é só treino e a participação sem pressão por medalhas na Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, na qual tem três títulos e é a atual campeã do Circuito.

"Tem umas etapas do Brasileiro e também vou para a China para as etapas da Copa do Mundo, em outubro", explicou Ana, deixando claro que todas as competições serão 'treinos' para a Rio-2016.

A trégua para falar do Dia dos Pais tirou por alguns instantes o assunto Olimpíada da concentração da tricampeã do Circuito Mundial dos 10 Km e bicampeã mundial dos 25 km. Ao falar do assunto, ela se desmanchou em elogios ao empresário George Cunha.

"Meu pai nunca deixa faltar nada. O bicho corre atrás de tudo, pra ele não tem tempo ruim", disse. Segundo ela, o pai e a mãe são suas mãos e pés na sua carreira de atleta.

"Mesmo eu já tendo 23 anos, a preocupação dele é grande até nas coisas menores. Gosto de levar meus equipamentos para casa e, quando esqueço, ele já diz: 'não se preocupe que já estou levando'", destacou a nadadora.

Meio que disfarçando a emoção, George revelou que a confiança no potencial da filha é tanto que, antes mesmo da seletiva em que Ana se classificou para a Rio-2016, ele já tinha alugado um apartamento no Rio.

Pegamos um em frente ao local da maratona olímpica de 10 km. O difícil está sendo conseguir ingresso, porque não conseguimos nada até agora", lamentou ele.

