Estadão Conteúdo De virada, seleção feminina perde da Espanha e soma a oitava derrota consecutiva

A seleção brasileira feminina de futebol perdeu de virada para a Espanha por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Vicente Sanzem, na cidade de Don Benito, no primeiro de dois amistosos em solo espanhol como preparação para a disputa do Mundial da França, entre 7 de junho e 7 de julho deste ano. Mãos o momento não é bom, já que essa foi a oitava derrota consecutiva da equipe comandada pelo treinador Osvaldo Alvarez, o Vadão.

O Brasil iniciou o jogo com uma forte marcação na saída de bola da Espanha. Logo aos nove minutos, conseguiu uma boa jogada após tabela entre Formiga e Debinha. Adriana chegou tarde e não conseguiu finalizar. Com o susto, as donas da casa acordaram na partida. A canhota Hermoso, craque do time, passou a ser dominante em campo. Aos 12 e aos 17 levou perigo, mas parou nas mãos da goleira Barbara.

Mariona também teve chance de abrir o placar, mas quem fez o primeiro gol do jogo foi Marta. Joyce cruzou da esquerda, Geyse brigou no alto com duas zagueiras e a atacante brasileira surgiu com grande oportunismo para cabecear firme no canto direito, aos 31 minutos.

O segundo tempo foi todo da Espanha. O Brasil se fechou e não teve forças para o contra-ataque. Hermoso cruzou da direita e Putellas, com grande rapidez e eficiência, surgiu diante de Barbara para empatar aos 18 minutos. O segundo gol foi logo em seguida. Aos 24, a goleira saiu mal e espalmou no pé de Torrecilla, que bateu com precisão. A partir daí, as espanholas administraram a vantagem, enquanto que as brasileiras, no desespero e desorganizadas, tentaram atacar, sem sucesso.

O Brasil volta a jogar nesta segunda-feira, às 16 horas (de Brasília), na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar, diante da Escócia, no último amistoso confirmado até o momento antes do Mundial.

Antes da derrota desta sexta-feira, a equipe vinha de três resultados negativos no torneio amistoso She Believes, realizado nos Estados Unidos entre o final de fevereiro e o início de março. A equipe foi batida pela Inglaterra, por 2 a 1, pelo Japão, por 3 a 1, e para as anfitriãs, por 1 a 0.

Antes disso, em outros quatro amistosos, a seleção feminina acabou sendo superada pela França (3 a 1), pelas inglesas (1 a 0), pelo Canadá (1 a 0) e pelos Estados Unidos (4 a 1). A última vitória de Marta e companhia ocorreu no ano passado diante do Japão, por 2 a 1.

No Mundial da França, a seleção feminina vai integrar o Grupo C e estreará diante da Jamaica, no dia 9 de junho, em Grenoble. Em seguida, a equipe enfrentará a Austrália no dia 13, em Montpellier, antes de finalizar a primeira fase da competição contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.

