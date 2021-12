De virada, seleção de futsal vence Colômbia e fatura GP

Apesar do favoritismo, a seleção brasileira masculina de futsal teve mais trabalho do que esperava para vencer a Colômbia neste domingo, em São Bernardo do Campo, e faturou o título do Grand Prix. O time de Falcão precisou de uma virada para bater os rivais por 7 a 2 para levar o oitavo troféu na competição.

Vindo de uma vitória por 4 a 0 sobre a mesma Colômbia neste mesmo torneio, a seleção brasileira começou atrás no placar quando Angellot Caro mandou para as redes antes de completar dois minutos de jogo. Após desperdiçar boas chances, o Brasil buscou o empate sete minutos depois com gol de Leandro.

O fixo Rodrigo anotou o gol da virada na sequência e o terceiro dos brasileiros. A Colômbia, contudo, não desistiu e anotou o segundo, com Yulian. O duelo então ficou novamente equilibrado e a torcida só pôde ficar tranquila quando a seleção enfim deslanchou em quadra, com gols de Valdin, Daniel, Rodrigo e Falcão, com um golaço de cobertura, em finalização do seu campo de defesa.

Com a vitória, a seleção brasileira manteve seu incrível rendimento no campeonato. São oito troféus em nove edições. Perdeu apenas em 2010 para a Espanha. O terceiro lugar neste ano ficou com o Irã, que derrotou a Guatemala por 10 a 4, mais cedo neste domingo.

