De virada e com goleada, Bélgica vence a Estônia pelas Eliminatórias

A Bélgica levou um susto mas acabou vencendo a Estônia de virada por 5 a 2, com direito a dois gols de Romelu Lukaku, nesta quinta-feira, 2, pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Na cidade de Tallinn, os donos da casa saíram na frente no marcador logo aos dois minutos do duelo, com Mattias Kaeit.

Os belgas empataram aos 22, por intermédio de Hans Vanaken, e Lukaku virou pouco depois (29).

Já na segunda etapa, o atacante que atua no inglês Chelsea voltou a balançar as redes aos 52 e Axel Witsel (65) e Thomas Foket (76) ampliaram para os visitantes, com Erik Sorga (83) diminuindo para os anfitriões.

"Foi importante ganhar, embora tenha sido uma pena sofrer dois gols. Às vezes deixamos muitos espaços e tem sido uma pena a forma como sofremos os gols", avaliou o goleiro belga Thibaut Courtois.

A Bélgica, que lidera o ranking de seleções da Fifa, está em primeiro lugar na chave das eliminatórias, com dez pontos em quatro jogos, três unidades a mais que a República Tcheca (2ª, com 7 pontos), que venceu por 1 a 0 a Belarus (4ª, com 3) nesta quinta.

Belgas e tchecos se enfrentam no próximo domingo, pela quinta rodada das Eliminatórias. A seleção que terminar em primeiro lugar em cada grupo garante a vaga direta para o Mundial do Catar, enquanto a segunda colocada disputará um torneio de repescagem.

