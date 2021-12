De virada, Argentina vence Bolívia por 2 a 1 pelas Eliminatórias

A Argentina venceu de virada a Bolívia por 2 a 1 nesta terça-feira, 13, em La Paz, pela segunda rodada das Eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022.

Os donos da casa abriram o placar com o atacante Marcelo Moreno (aos 23 minutos), após completar de cabeça um cruzamento pela esquerda feito pelo volante Chumacero.

Ainda no primeiro tempo, chegou o empate dos argentinos. O atacante Lautaro Martínez tentou cruzamento na área adversária mas, na hora do corte, o zagueiro boliviano chutou errado e a bola bateu no artilheiro da Inter de Milão, indo morrer no fundo das redes (44).

O gol da vitória dos visitantes surgiu após erro na saída de bola da seleção boliviana, que o atacante Messi aproveitou, tocando para Lautaro, que deu um passe perfeito para o atacante Joaquín Correa acertar um chute forte e virar o jogo (78).

Com este resultado, a Argentina conquistou sua primeira vitória em La Paz após 15 anos. A seleção de Messi soma seis pontos em dois jogos pelo torneio classificatório para o Mundial do Catar, ocupando assim o topo da tabela, enquanto a Bolívia acumula duas derrotas, sendo a primeira na goleada por 5 a 0 sofrida para o Brasil, em São Paulo.

As duas equipes voltam a entrar em campo no dia 12 de novembro, com os bolivianos recebendo o Equador e a Argentina atuando em casa diante do Paraguai.

Vitória na altitude

A última vez que o combinado argentino tinha vencido a Bolívia jogando nos 3.600 m de altitude de La Paz foi em 2005, com um time que contava entre os relacionados com um jovem Lionel Scaloni, que agora é o técnico da seleção.

Quinze anos depois, a equipe comandada pelo astro Lionel Messi foi mais cautelosa, procurando aproveitar qualquer oportunidade que surgisse, enquanto à Bolívia faltou organização e poder para manter o placar quando estava a seu favor.

Essa vantagem temporária foi construída pelos donos da casa no momento da partida em que dominavam as ações diante de um adversário que não conseguia ser criativo para chegar ao ataque. E com o gol desta noite, o atacante Marcelo Moreno se tornou o maior carrasco dos argentinos nas Eliminatórias, com cinco gols na competição.

Após sair na frente, os bolivianos não souberam manter a pressão e os visitantes cresceram em campo, mais na vontade do que na parte técnica.

O empate alcançado no fim do primeiro tempo gerou tranquilidade para a Argentina e permitiu que Scaloni fizesse as substituições para chegar à vitória, num gol após um bomba de Correa, que só foi validado depois de consulta ao árbitro de vídeo (VAR).

Mesmo sem brilhar nestas duas rodadas, a seleção argentina segue no caminho em busca da vaga para a Copa, já a Bolívia continua repetindo o roteiro de outras eliminatórias, nas quais não conseguiu sair do fundo da tabela de classificação.

