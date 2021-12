De saída do Barcelona, Daniel Alves se despede: 'Vou, mas volto'

Depois de oito anos vestindo a camisa do Barcelona, a passagem de Daniel Alves chegou ao fim. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube confirmou a saída do lateral brasileiro, que, por sua vez, horas depois publicou uma emocionada despedida à torcida em suas redes sociais.

"Com esta carta, não me despeço, só quero lhes informar que tomei a decisão de buscar um novo desafio na minha carreira, porque é preciso saber abrir, desfrutar e acabar as etapas - mesmo as que são bonitas e gloriosas - quando chega o momento preciso. E meu momento é este. Vou-me, mas voltarei, porque sou um torcedor do Barça a mais", escreveu em sua conta no Instagram.

Mais cedo nesta quinta, o diretor técnico do clube catalão, Robert Fernández, explicou que a decisão de sair foi do próprio Daniel Alves. O jogador de 33 anos renovou por um ano com o Barcelona ao fim da temporada passada, quando o time não podia inscrever novos jogadores por punição da Fifa, mas agora optou por seguir um novo caminho.

"Tenho dezenas, centenas de imagens gravadas na mente de momentos compartilhados com todos vocês no Camp Nou, nos campos de grandes estádios mundiais, nas ruas de Barcelona... Tantas comemorações de gols, tanta felicidade em forma de títulos. Sou um privilegiado, um jogador trabalhador e honrado, a quem a vida permitiu vestir a camisa do melhor clube do mundo em uma década vencedora", comentou.

No Barcelona desde 2008, Daniel Alves ganhou seis títulos do Campeonato Espanhol, quatro da Copa do Rei e outros quatro da Supercopa da Espanha. Em nível internacional, foi tri da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes e da Supercopa da Europa. No total, foram 23 taças.

Daniel Alves ainda não anunciou seu futuro, o que deve fazer depois de representar a seleção brasileira na Copa América Centenário, nos Estados Unidos. Boa parte da imprensa europeia dá como certa uma transferência para a Juventus, sem custos, já que o contrato do jogador se encerrou ao fim da temporada.

