De repouso em casa, Jones ainda sonha em voltar nas finais do Baiano

> Apesar dos dez jogos sem perder, Benazzi está atrás da formação ideal

Quatro dias após se machucar no duelo contra o Bahia de Feira, em Pituaçu, o atacante Jones falou com a reportagem de A TARDE na quinta-feira, 31. Inibido, preferiu conversar por telefone. Nada de entrevistas presenciais. Justificativas para tanto não faltam.

“Estou bem melhor, mas não estou querendo falar muito sobre o assunto. Nesse momento, tento esquecer do que aconteceu. Deixa para depois. Meu rosto ainda está muito inchado”, contou.

Até agora, a recuperação é no aconchego do próprio lar, em sua residência na Praia do Flamengo, já que no Fazendão, os “muy” amigos tricolores não deixaram a situação passar em branco.

“Os jogadores pertubam o tempo todo. Colocam apelidos e ele se chateia. Como o tratamento pode ser feito em casa, não tem maiores problemas”, explica o vice presidente médico do Bahia, Marcos Lopes. Jones será reavaliado na próxima quinta-feira, 7.

Ao contrário do divulgado, de acordo com o médico Fábio Colombo, especialista em traumas na face e responsável pelo paciente, foram constatadas três fraturas e não apenas duas. Veja abaixo:

Ainda não é possível afirmar se haverá ou não intervenção cirúrgica, tampouco colocação de pinos nos locais fraturados. “ As áreas ainda estão muito inchadas. É precoce cravar se vai mesmo ser necessário uma cirurgia. Se for necessário, faremos dia 11”, explicou Colombo.

Pela primeira vez na carreira, o atacante mineiro – nascido na cidade de Caratinga–, passará por um procedimento médico. Aos 23 anos, Jones lamenta a situação, principalmente, pelo fato de que vinha ganhando a confiança do treinador Vágner Benazzi.

“É um sentimento de tristeza. Tinha voltado ao time como titular e me machuquei. No futebol tem disso. Espero voltar o mais rápido possível, quem sabe antes das finais do Baiano”, diz confiante.

Porém, caso a cirurgia seja confirmada, o prazo de recuperação é de no mínimo 45 dias. “É melhor ele esquecer. Serão 30 dias em repouso e 15 dias trabalhando a parte física”, concluiu Colombo.



adblock ativo