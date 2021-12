De ponta a ponta, baiano vence 1ª bateria da Mini Challenge em Salvador

O piloto baiano Patrick Gonçalves venceu, de ponta a ponta, a primeira bateria da 3ª etapa da categoria Mini Challenge, neste sábado, 14, no circuito do GP Bahia de Stock Car, no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Patrick, que defende as cores do Esporte Clube Bahia, foi seguido pelo carioca Luiz Otávio Costa, o Tato, dono do carro de número 88. Completou o pódio o paulista Fábio Viscardi, com o carro de número 6.

Patrick abriu vantagem logo no início da prova, mas Tato se recuperou e enconstou no baiano, fazendo uma disputa emocionante para a alegria do público, que lota as arquibancadas do circuito. No final, a torcida do Bahia foi ao delírio com a vitória do piloto, que leva no seu carro o escudo do clube.

Neste domingo, 15, às 13h, Patrick Gonçalves disputa a segunda bateria da categoria. Mais uma vez, o baiano sai na frente no grid de largada, seguido pelo seu conterrâneo Diego Freitas, que representa o Esporte Clube Vitória.

Ainda neste sábado acontece a definição do grid de largada da prova principal da Stock Car. A corrida será neste domingo, às 11h05. Os portões serão abertos às 6h.

