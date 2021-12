De olho no Rio 2016, Anderson Silva foca no taekwondo

Depois de anunciar que quer representar o Brasil no taekwondo, nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, o lutador de MMA Anderson Silva, foca seus treinos na modalidade. Nesta quarta-feira, 15, o atleta postou uma foto no seu perfil no Twitter mostrando que está mesmo disposto.

Treino de Taekwondo na MTC pic.twitter.com/kbUos3T0iP — Anderson Silva (@SpiderAnderson) April 15, 2015

adblock ativo