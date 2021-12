De olho no G4 do NBB, Vitória enfrenta Macaé em Cajazeiras

O Vitória terá, nesta quarta-feira, 22, a primeira das duas últimas partidas dentro de casa na fase classificatória para os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogo será contra Macaé, às 20 horas, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador.

O time baiano continua a saga para terminar está primeira etapa do campeonato entre os quatro primeiros na tabela e avançar automaticamente às quartas de final. Atualmente, o rubro-negro é o sexto na classificação, com campanha idêntica ao quinto, o Franca, com 15 vitórias e nove derrotas, somente um triunfo abaixo do Bauru Basket, quarto colocado.

Na rodada anterior, os comandados do técnico Regis Marrelli quebraram um jejum de três jogos sem vencer ao derrotarem a equipe do Basquete Cearense, em Cajazeiras, pelo placar de 82 x 68.

O adversário desta quarta, aliás, traz boas recordações ao Vitória. No jogo do primeiro turno, o Leão venceu o Macaé por 67 a 59, no Rio de Janeiro. O destaques da partida foram Arthur, com 11 pontos, Chris Hayes, que aproveitou oito rebotes, e o armador Dawkins, cestinha da partida com 17 pontos anotados além de outras cinco assistências.

Os torcedores que desejarem acompanhar o confronto devem levar um quilo de alimento não perecível, até 20h desta quarta-feira, quando começa o jogo. As trocas acontecem exclusivamente no local da partida.

