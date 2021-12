De mudança para Itália, Bruninho reclama de falta de salário

O jogador de vôlei Bruninho Rezende, filho do técnico Bernardinho, declarou por meio do seu perfil no Facebook que não vai mais jogar pelo Brasil por motivos financeiros. "Eu e alguns companheiros de elenco recebemos apenas um mês desde o início da temporada", afirmou Bruno.

Ele escreveu ainda que o problema o fez tomar a decisão de terminar a temporada pelo time Moderna, da Itália. Bruninho fez parte do vôlei italiano, pela primeira vez, em 2011.

O levantador disse que não poderia abrir mão dos seus direitos por quase uma temporada completa. "Jamais gostaria de deixar amigos, companheiros e uma torcida que nos apoia no meio de uma competição como a Superliga", desabafou.

Bruninho ainda apontou a falta de valorização que o esporte sofre e indicou que o problema não é um fato isolado no Rio de Janeiro e que outros colegas de profissão também estão sofrendo.

"Colegas de profissão estão em outras equipes passando por problemas semelhantes e muitas vezes até piores do que o nosso no Rio de Janeiro", diz ele, acrescentando que "é preciso valorizar o esporte coletivo que mais medalhas olímpicas e mundiais conquistou para o nosso Brasil".

O jogador também agradeceu a torcida: "Desejo todo o sucesso aos meus companheiros e integrantes da comissão técnica. E agradeço o carinho que recebi da maravilhosa torcida do RJ Vôlei durante todo o tempo em que tive a honra de vestir a camisa 1 do clube".

