De fora por até oito semanas, Iniesta recebe apoio dos companheiros no Barcelona

A grande vitória sobre o Valencia por 3 a 2, no último sábado, 22, com direito a gol de Messi nos acréscimos do segundo tempo, não pôde ser comemorada da forma que merecia pelo Barcelona. Isso porque durante o confronto, aquele que é um dos principais líderes do elenco se contundiu. O meia Iniesta deixou o gramado do Mestalla chorando de dor após lesionar o joelho direito ainda no primeiro tempo.

Iniesta realizou exames que apontaram uma lesão parcial no ligamento lateral externo do joelho, conforme informou o clube. O tempo previsto para recuperação é de seis a oito semanas, o que pode tirar o jogador dos gramados até 2017. Em um momento triste, o veterano de 32 anos recebeu o apoio do elenco.

Diversos jogadores do elenco catalão foram às redes sociais e postaram fotos ao lado de Iniesta. "Ânimo e muita força a meu irmão Iniesta", escreveu o lateral Jordi Alba, que também está lesionado. "Muito ânimo e força, capitão! Já estamos contando os dias para que volte", comentou Denis Suárez.

O próprio Iniesta fez questão de agradecer o apoio e também utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem aos fãs. "Não é um momento fácil. Serão algumas semanas fora, mas poderia ter sido muito pior. Queria agradecer as mensagens de apoio!", escreveu.

