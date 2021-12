De férias, Ana garante o 6º título

Ana Marcela chegou ao sexto título do Brasileiro de Maratonas Aquáticas nadando com o regulamento debaixo do braço. A própria atleta da Unisanta havia antecipado que se preocuparia apenas em marcar a rival do Flamengo, Betina Lorscheitter, antes da realização das duas etapas finais. A sétima e última delas de 5 km, foi disputada neste domingo, na Praia de Inema, na Base Naval de Aratu. Mesmo sem treinar, por estar de férias, a nadadora baiana confirmou o hexacampeonato, com 163 pontos.

Superou a vice-campeã Betina, que terminou com 149 pontos. A prova decisiva para a confirmação do hexa, no entanto, terminou com um inusitado empate entre Ana e a nadadora do Corinthians Poliana Okimoto. Ambas cravaram o tempo de 1h00s26 e obrigaram a arbitragem a recorrer à filmagem da chegada para saber resultado.

Bicampeã da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas (Okimoto venceu uma vez), Ana, de 20 anos, chega ao hexa em sete anos de participações no Brasileiro. Nos últimos quatro foi campeã em sequência.

Em 2008, ela praticamente desistiu de competir devido a preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim. "De 2009 para cá ganhei os Brasileiros, e antes, em 2006 e 2007. Vim marcando as adversárias e pensando no título", disse, explicando como fez para se dividir entre a Copa do Mundo e o Brasileiro.

"No final, lutei pela vitória, mas não sei se fui primeira ou segunda", admitiu Ana, momentos após completar a prova, que acabaria empatada. Ela voltará a Salvador em janeiro, para a 50ª edição da Travessia Mar Grande/Salvador.

Allan vence - No masculino, o gaúcho Samuel de Bona, de 22 anos, também confirmou o título, o primeiro de sua carreira. Mas a vitória foi do baiano Allan do Carmo, que terminou o percurso em 57min48. Ele já tinha vencido também na sexta-feira, a prova de 10 km, terminando a competição com 107 pontos.

Samuel também usou o regulamento do Brasileiro e mesmo terminando em quarto, foi a 148 pontos e garantiu o título. Superou o maior adversário, Diogo Villarinho, que fechou em segundo, com 142 pontos.

O baiano Victor Simões foi o terceiro melhor da temporada, assinalando 114 pontos.

"A prova foi muito forte, tentei segurar na primeira volta, mas eles apertaram na segunda e eu ainda senti o ombro. A chegada foi um bolo só, mas estava consciente da minha posição e a de Villarinho, que poderia me tirar o título", comentou de Bona.

A sexta e sétima etapas do Brasileiro definiram, ainda, a equipe brasuca para o Sul-Americano Júnior de 5 km e 7,5 km, que será disputado em março de 2013, no Chile. Os nadadores classificados foram Lucas Cortini e Leonardo Castilho, ambos do Sesi; Carolina Bilich, do Minas Tênis, e Giovana Mattos, do Clube Curitibano/PR.

