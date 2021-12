De caiaque, aventureiros encaram expedições pela Bahia

A bordo de um caiaque, o empresário e bodyborder Márcio Torres, 42, descobriu como encurtar a distância entre Salvador e paraísos do litoral baiano. Remando na companhia do instrutor de esportes náuticos Hamilton Souza, 48, Torres partiu de expedições com 70 km em 2013, antes de chegar aos 430 km atuais.

O esforço físico resultou no encontro deles com os melhores picos de ondas em localidades de rara beleza, muito e pouco frequentadas. Até agora, os endereços mais visitados pela dupla são as ilhas de Itaparica e Tinharé, Porto Seguro e as regiões de Morro de São Paulo e Maragojipe.

“Minha motivação maior é me oportunizar uma vida mais simples, junto à natureza, conhecendo a geografia dos lugares e fazendo amigos por onde passo. Surfar ondas perfeitas é também uma grande paixão”, explica Torres.

Para o parceiro de expedição, noites mal dormidas devido às intempéries naturais enfrentadas no decorrer do desafio não se comparam ao ganho alcançado em cada aventura. “Não têm preço esse sentimento de liberdade e a paixão pela natureza”, suspira Hamilton.

A próxima viagem através do mar, rios ou estradas para desfrutar de paraísos está agendada para este mês, com o nome de 8ª Expedição Em Busca da Onda Perfeita. As manobras voltarão à região de Itaparica. Em janeiro de 2021, virá a 9ª Expedição, Remando Por Aí, que vai refazer a rota dos saveiros entre Salvador, Ilha do Medo, Barra do Paraguaçu, Cachoeira e Itaparica.

Esses dois eventos são em parte a preparação para a mais desafiadora aventura do projeto, que levará Torres e Souza ao Rio de Janeiro, com ida e volta partindo de Salvador de caiaque. Para divulgar as expedições e ao mesmo tempo atrair potenciais patrocinadores, será lançado em outubro o quadro sobre as aventuras em um canal no YouTube.

Um dos vídeos traz a onda perfeita. Na hora exata, as lentes de Torres, na prancha, capturam o túnel formado na onda do Pé de Moleque, em Morro de São Paulo. Quem desejar ter acesso às incursões pelo litoral baiano contará com as atualizações do canal. A ideia do projeto é reunir postagens a partir das primeiras viagens, feiras oito anos atrás.

Em qualquer expedição realizada, seja surfando ou remando, o objetivo é produzir imagens de locais paradisíacos, contar parte da história dos lugares, interagir com culturas e produzir filmes.

“A Lemurian Expeditions é uma agência de expedições que nasceu em 2012, com o sonho de ir remando em caiaques oceânicos entre Salvador e o Rio. Apresentei a ideia ao meu amigo Hamilton e, em 2013, iniciamos as primeiras expedições pela Bahia”, relata o bodyborder.

Rio em 2021 ou 2022

Remar a bordo de um caiaque oceânico até o Rio de Janeiro alimenta o sonho da dupla. Por ora, a data prevista é no final de 2021, com possibilidade de chegar a 2022. Enquanto não chega o dia, a ideia é ir ganhando experiência e condicionamento físico.

Um dos ‘treinamentos’ mais longos para a expedição ao Rio foi a remada de caiaque entre Morro de São Paulo e Porto Seguro. Segundo os atletas, o percurso foi de cerca de 450 km, que, pelas contas deles, equivale a 25% do percurso total até o Rio de janeiro.

Nem só beleza compõe a aventura. A expedição de janeiro de 2021 promete ainda muito suspense, pois vai passar pela Ilha do Medo, com a ideia de contar sobre os mitos e lendas da região. Para isso, a dupla vai dormir na ilha misteriosa que possui ruínas de um antigo leprosário.

Mutucas e redes

Até as últimas expedições, os maiores perrengues foram o ataque de mutucas sedentas de sangue. E as temidas muriçocas, que a dupla aprendeu a odiar e a despistar trancando-se nas barracas que acampam, entre às 17h e 19h, horário em que esses insetos costumam atacar com maior voracidade. Mas isso se torna insignificante diante da tempestade que ocorreu na expedição para Porto Seguro. Segundo o diário de bordo, ondas de 1,5 a 2 metros e a corrente de maré vazante lançaram a dupla a cerca de 18 km da costa na Baía de Camamu.

Mais perigosas ainda são as redes de pesca colocadas no mar. Um encontro com elas fez Torres temer pela própria vida, durante 30 minutos que duraram uma eternidade.

“Esse foi o maior susto da expedição. O caiaque capotou ao se chocar numa rede de pesca e precisei de quase meia hora para me desvencilhar dela. Fiquei muito assustado, pois estava sujeito a ficar preso nela e me afogar. Existem muitos registros de surfistas que morrem presos em redes de pesca no litoral brasileiro”, alerta Márcio.

adblock ativo