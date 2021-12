De alta, Eriksen visita concentração da Dinamarca e abraça colegas

Recém-operado do coração, Christian Eriksen quase provoca uma sensação similar em seus companheiros de equipe. O camisa 10 da seleção da Dinamarca compareceu ao treino da equipe nesta sexta-feira e surpreendeu seus colegas, com quem trocou abraços. Ele recebeu alta do hospital em Copenhague e foi imediatamente rever seus amigos.

Os meio-campista Christian Norgaard e o defensor Joakim Maehle disseram, neste sábado, que a aparição do astro foi como um choque. “Eu não sabia que ele estava vindo, então paramos a sessão de treinamento quando ele chegou”, declarou Norgaard.

Eriksen, de 29 anos, sofreu uma parada cardíaca no último sábado, no fim do primeiro tempo entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa. Na ocasião, ele precisou ser ressuscitado com um desfibrilador. Dos campos, foi encaminhado diretamente ao hospital, onde passou por uma cirurgia para implantar um cardioversor desfibrilador implantável (ICD, na sigla em inglês) no coração.

adblock ativo