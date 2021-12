David Villa decide deixar futebol australiano

O atacante David Villa, maior artilheiro da história da seleção espanhola, decidiu encerrar sua passagem pelo Melbourne City, da Austrália, antes do previsto, retornando para o New York City no início de novembro.

O espanhol fará as malas rumo aos Estados Unidos após a partida do Melbourne contra o Adelaide, válida pela quarta rodada da primeira divisão da Austrália e marcada para o dia 31 de outubro.

A informação inicial era de que Villa participaria de dez jogos pela equipe australiana, mas um porta-voz do Melbourne esclareceu que esse número não estava claramente definido.

A direção insistiu para Villa permanecer até o início da pré-temporada da liga americana, em janeiro de 2015, e abriu a possibilidade de negociar um novo acordo com a equipe nova-iorquina.

"O número de partidas que David jogará será decidido a partir dos intereses do jogador e de sua família, estabelecida em Nova York, e as prioridades tanto do New York City como do Melbourne City", disse o porta-voz à agência local "AAP".

O treinador do Melbourne, John van't Schip, disse confiar na permanência do espanhol porque acredita que Villa, cuja a família acaba de se mudar para os EUA, se sente feliz na Austrália. Ele revelou que os dois conversão sobre o assunto nos próximos dias.

