David Luiz vai casar virgem: "Escolhi esperar"

O zagueiro do PSG e da seleção brasileira David Luiz revelou ser virgem. Segundo o jornal britânico The Independent, o jogador teria afirmado: "Eu escolhi esperar". David Luiz, de 28 anos, namora a portuguesa Sara Madeira e ainda não tem previsão de casamento.

Revelado na base do Vitória, o jogador é conhecido por ser bastante religioso. Recentemente, ele postou uma imagem no Instagram em que era batizado numa piscina na casa do lateral Maxwell.

