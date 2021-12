David Luiz não treina e deve desfalcar o Brasil na terça

David Luiz não participou do treino da seleção brasileira nesta segunda-feira no Estádio Nacional de Cingapura e dificilmente terá condições de jogar o amistoso com o Japão na terça-feira. O zagueiro deixou a partida contra a Argentina, sábado, na China, com dores na coxa direita e nesta segunda-feira foi submetido a exames para saber se sofreu algum tipo de lesão. Caso David Luiz não enfrente o Japão, Gil deve formar dupla de zaga com Miranda.

"Ele estava com dor hoje pela manhã (segunda-feira) e não tinha condições de treinar. Mas ainda temos um pouco mais de tempo para definir com calma se ele poderá jogar", disse o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar.

O médico aguarda o resultado do exame para saber se David Luiz sofreu uma lesão ou se está apenas com fadiga muscular. O intervalo de apenas 72 horas entre o jogo com a Argentina e a partida diante do Japão, porém, diminui as chances de o zagueiro estar em campo nesta terça-feira. "Ele está com um pouco de desconforto e dor. O tempo de recuperação entre um jogo e outro é muito pequeno", lamentou Lasmar.

Mês passado, contra a Colômbia, David Luiz sofreu uma lesão no tendão patelar do joelho esquerdo e, por isso, não enfrentou a Equador em Nova Jersey. Nos Estados Unidos, o substituto do zagueiro do Paris Saint-Germain foi o seu companheiro de clube Marquinhos, cortado dos amistosos na Ásia também por lesão.

