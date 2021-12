David Luiz minimiza fato de Brasil pegar rival sem peso

O zagueiro David Luiz não considera que o fato de a seleção brasileira estar enfrentando adversários que estão longe da primeira linha do futebol mundial nesta fase final de preparação para a Copa do Mundo seja um problema. Para ele, o importante é que os jogadores mantenham o foco e a vontade, para que a preparação seja bem feita.

"Temos de aproveitar os amistosos para isso. Para mim é a mesma coisa jogar contra a Austrália ou contra a Argentina. Temos de encarar todos os jogos da mesma forma. É isso que a gente tem para a Copa do Mundo, temos de encarar a realidade", disse o defensor, no início da tarde desta quarta-feira, durante entrevista coletiva em Brasília.

No sábado, a seleção enfrenta a Austrália em amistoso no Estádio Mané Garrincha, mas, se tivesse disputando as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa, seu rival seria a Argentina - que folga no torneio classificatório ao Mundial, disputado por nove seleções, neste fim de semana.

David Luiz espera que o jogo contra os australianos não seja o último da seleção brasileira no País antes da Copa do Mundo e também não vê problema maior se o gramado do Mané Garrincha não estiver em boas condições - a qualidade do campo motivou reclamações recentes de Felipão e do presidente da CBF, José Maria Marin. "Com gramado ruim a gente conseguiu ganhar (3 a 0 sobre o Japão, em 15 de junho, na estreia na Copa das Confederações). É sinal que a gente pode vencer de novo."

