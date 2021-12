David Luiz é poupado e Felipão repete time campeão

O técnico Luiz Felipe Scolari deu mostras de que não pretende mexer na base campeã da Copa das Confederações, pelo menos por enquanto, e deve repetir a escalação da Seleção Brasileira no amistoso diante da Suíça, nesta quarta-feira, 14, às 15h45 (de Brasília), na Basileia. Somente o zagueiro David Luiz, com um problema no joelho, é dúvida para o confronto.

No único treino realizado em campo, nesta terça-feira no St. Jacob Park Stadium, local da partida, Felipão escalou a mesma base que venceu a Espanha por 3 a 0 na decisão da Copa das Confederações, em junho, no Maracanã.

A exceção ficou por conta de David Luiz, que ficou no hotel realizando tratamento com o fisioterapeuta Luiz Rosan e deu lugar a Dante, que atuará na quarta caso o zagueiro do Chelsea não tenha condições.

Com isso, Felipão levará a seleção a campo nesta quarta-feira com: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz (Dante) e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

Nesta terça, 13, o treinador comandou atividade tática no St. Jacob Park Stadium em campo reduzido. Os jogadores de ataque treinaram jogadas ofensivas contra os de defesa e depois praticaram alguns lances de bola parada. Com essa parte da atividade encerrada, foi a vez do treino de finalizações e de uma atividade de dois toques.

