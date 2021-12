David Luiz e Marcelo Grohe são cortados da seleção após lesões

O zagueiro David Luiz e o goleiro reserva Marcelo Grohe foram dispensados pela seleção brasileira na manhã deste sábado. Ambos foram cortados da equipe por contusão. A CBF informou que nenhum jogador será chamado para suprir as duas ausências.

David Luiz sofreu uma contusão no joelho esquerdo durante a partida contra o Chile, na quinta-feira, em Santiago, na abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele se machucou sozinho e teve de ser substituído ainda no primeiro tempo por Marquinhos, que deve herdar a vaga na terça-feira contra a Venezuela, em Fortaleza.

O defensor foi submetido a exames na noite de sexta-feira em um hospital de Fortaleza. Foi constatada a impossibilidade de rápida recuperação do atleta. Grohe, que também passou por exames, machucou-se no ombro durante um treinamento realizado em Santiago.

Sem os dois, a seleção faz às 17 horas deste sábado o primeiro treino em Fortaleza. A atividade será no estádio Presidente Vargas. A partida contra a Venezuela está marcada para as 22 horas desta terça, na Arena Castelão.

adblock ativo