David Luiz é barrado de jogo contra Schalke, diz jornal

Londres (Inglaterra) - Se goza de enorme prestígio e tem presença praticamente garantida na Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2014, o zagueiro David Luiz não vive o mesmo bom momento no Chelsea. De acordo com informações publicadas pelo jornal inglês Daily Star nesta terça-feira, 5, o defensor vem enfrentando uma crise no vestiário dos Blues e será novamente barrado de uma partida da equipe inglesa, desta vez diante do Schalke 04, nesta quarta, 6, pela Liga dos Campeões da Europa.

Segundo a publicação, David não vem tendo um bom relacionamento com seus companheiros de equipe neste início de temporada. Ele, que vem perdendo espaço no time titular desde a chegada do treinador José Mourinho, teria sido duramente criticado pelos outros jogadores principalmente por ter 'tirado o pé' de uma dividida com o atacante do Newcastle, Shola Ameobi, no último fim de semana, na derrota do time azul por 2 a 0 para a equipe do Norte da Inglaterra, pela Premier League.

O diário informa que grande parte dos atletas do Chelsea não gostaram do relaxamento do brasileiro durante a partida, e pediram mais urgência e seriedade em conversa após a partida, ainda no vestiário do estádio St. James' Park, em Newcastle. Assim, David Luiz, de acordo com o Daily Star, será novamente barrado por José Mourinho e não enfrentará o Schalke 04, pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League. Além dele, o zagueiro/lateral sérivo Branislav Ivanovic, que também jogou mal diante dos Magpies, perderá um lugar no time que vai para a partida.

Chelsea e Schalke 04 medem foças nesta quarta-feira, a partir das 17h45 (de Brasília), pela primeira rodada dos jogos de volta da fase inicial da Liga dos Campeões da Europa. As duas equipes lideram a chave com seis pontos, mas os ingleses levam vantagem pelo saldo de gols (6 a 1). No primeiro encontro entre os times, há duas semanas, melhor para os Blues, que, mesmo fora de casa, venceram por 3 a 0, com grande atuação do atacante espanhol Fernando Torres.

