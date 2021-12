Datena se irrita ao vivo com direção do 'O Craque e a Fera'

O apresentador José Luiz Datena reclamou ao vivo com a direção do programa esportivo, 'O Craque e a Fera', no canal Bandsports, depois de receber recomendação no ponto para mudar de assunto, quando falava da Seleção Brasileira [veja vídeo abaixo] .

"Já estão me enchendo o saco aqui no ponto. É por isso que eu não gosto de fazer programa assim. Primeiro falam assim: 'você fala o que quiser'. Aí depois começam a encher o saco: 'olha, vamos mudar de assunto e tal'. 'Olha, fala o que você quiser', mas aí já começam a torrar a paciência. Olha, se começar com muita regra aqui, já sabe como é o negócio'', disse o apresentador.

Depois, ele ainda ressaltou o descontentamento e disse, em tom de desabafo: "então, vamos tocar em outro boteco".

Datena recebia o convidado Vampeta, que estava falando sobre a decepção dos jogadores ao não serem convocados para seleção e citou o caso de Thiago Silva comparando a uma revelação de Wilson Piazza, ex-meio campista do Cruzeira e da Seleção.

"Quando eu não era convocado para a Seleção, eu ficava chorando'', teria falado Piazza para ele. Após isso, Vampeta comparou o ex-jogador com o zagueiro.

"O Thiago Silva chorou, mas por ser cagão, medroso, isso aí foi na hora de bater pênalti'', falou.

adblock ativo