Darlan Romani fatura ouro no arremesso do peso na Copa Continental

O brasileiro Darlan Romani confirmou neste sábado que está em grande fase na temporada de 2018. Em Ostrava, na República Checa, o catarinense conquistou a medalha de ouro na prova do arremesso do peso da Copa Continental da Iaaf (antiga Copa do Mundo), que termina neste domingo. O atleta, que representou a seleção das Américas, fez uma prova perfeita, obtendo as duas melhores marcas da competição.

Darlan venceu com 21,89 metros, resultado alcançado na segunda tentativa. Na quinta ele mandou o peso a 21,68 metros. O neozelandês Tomas Walsh (Ásia/Pacífico), campeão mundial de Londres-2017 e bronze no Rio-2016, ficou com a medalha de prata com 21,43 metros, seguido do polonês Michal Hararyk (Europa), bronze com 21,36 metros.

Recordista sul-americano e quinto colocado no ranking mundial da Iaaf com 21,95 metros, Darlan está mostrando muita regularidade em toda a temporada, com arremessos constantemente acima dos 21 metros. Agora, o catarinense de 27 anos retorna a Bragança Paulista (SP), onde mora e treina, para participar do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, que será disputado na próxima semana.

No lançamento do disco, a paraibana Andressa Oliveira de Morais não reeditou as suas melhores performances. Medalha de prata na final da Diamond League, a brasileira queimou as duas primeiras tentativas e, na terceira, mais conservadora, obteve a marca de 58,44 metros, insuficiente para continuar na competição - terminou na sexta colocação. A campeã foi a outra representante das Américas, a cubana Yaimé Pérez, com 65,30 metros.

No revezamento feminino 4x100 metros, a seleção das Américas foi a campeã com o tempo de 42s11. A carioca Vitória Cristina Silva Rosa fechou a participação da equipe, que teve ainda Angela Tenorio (Equador), Shaunae Miller-Uibo (Bahamas) e Jenna Prandini (Estados Unidos). A equipe da Europa ficou em segundo lugar, com 42s55, seguida da Ásia/Pacífico, com 42s93.

A cearense Laila Ferrer fecha a participação dos brasileiros neste domingo. Líder do ranking sul-americano do lançamento do dardo, com 62,39 metros, ela terá adversárias fortes como a alemã Cristin Hussong e a chinesa Huihui Lyu, que ocupam o segundo e o terceiro lugares no ranking da Iaaf com 67,90 metros e 67,69 metros, respectivamente.

No quadro geral de pontos da Copa Continental, a seleção das Américas lidera com 135 pontos, contra 123 da Europa. A Ásia/Pacífico ocupa a terceira colocação com 89, à frente da África, que somou 74 até o momento.

