Daniele Hypolito e Flávia Saraiva garantem vaga em mais finais em Baku

Daniele Hypolito e Flávia Saraiva asseguraram vaga em todas as finais da etapa de Baku da Copa do Mundo de ginástica artística. Depois de obterem bons resultados na sexta-feira, 19, elas se destacaram neste sábado, 20, e se credenciaram para disputar as finais da trave, solo, paralelas, barras assimétricas e salto.

Flávia foi a primeira colocada na classificatória tanto na trave quanto no solo. No primeiro aparelho obteve a nota de 15,150. No segundo, 13,800. Nas barras assimétricas, ela registrou 13,850 e ficou na segunda colocação, empatada com a alemã Lina Philipp.

"Hoje a Flávia competiu muito bem. Fez a prova de trave que estamos querendo e o solo também foi muito bom. Esperamos melhorar ainda um pouco mais a dificuldade no solo", comentou o técnico Alexandre Carvalho.

Daniele ficou logo atrás de Flávia e da alemã, com a nota de 13,400, nas assimétricas. Na sexta, ela obteve 13,850 e garantiu a terceira melhor nota no salto. Também avançou nas paralelas. As finais serão disputadas neste domingo, a partir da 6h30 (horário de Brasília).

"Em seis possíveis finais, conseguimos cinco. Está muito bom para o nível dessa etapa de Copa do Mundo", avaliou o treinador, já pensando no evento-teste em abril, que pode definir a vaga da seleção feminina nos Jogos do Rio-2016.

