Daniel Valverd fala sobre MMA em Salvador

Líder de uma das maiores equipes de MMA dos Estados Unidos e que fez parte do "Team Nogueira" no The Ultimate Fighter 8 (TUF 8), em 2008, o lutador Daniel Valverd ministrará um seminário no dia 3 de outubro, em Salvador. No evento, ele irá passar um pouco da sua experiência e técnicas utlizadas no MMA, Jiu Jitsu e Submission.

O baiano Valverde, que foi campeão estadual por dez vezes no Judô, conquistou a vitória no Campeonato Mundial Sem Kimono em 2007 e também foi o melhor por quatro vezes no Jiu Jitsu (peso e absoluto) lutando no ADCC, campeonato de submission mais prestigiado do mundo. O seminário acontecerá às 13h, na Academia Infinity, em Alphavile.

As vagas para o evento são limitadas e as inscrições para o 1º lote custam R$ 100. Todos os participantes desse lote ganharão certificado ao final do curso. Para maiores informações, os interessados devem entrar em contato através dos telefones (71) 3038-8000 | 8802-0938.

