Daniel Serra vence Corrida do Milhão e retoma liderança da Stock Car

O piloto Daniel Serra mostrou neste domingo por que está no auge de sua carreira. Duas semanas após brilhar na tradicional 24 Horas de Le Mans, na França, o brasileiro conquistou a vitória na Corrida do Milhão e assumiu a liderança da temporada 2017 da Stock Car. Thiago Camilo, que era o líder do campeonato, acabou abandonando na última volta da prova disputada em Curitiba.

Aos 33 anos, Serra vem acumulando grandes resultados nas últimas semanas. Há quinze dias, venceu a classe LMGTE-PRO, uma das categorias das 24 Horas de Le Mans, com a Aston Martin. De volta ao Brasil, brilhou no sábado ao faturar a pole position da Corrida do Milhão. E, neste domingo, desbancou Camilo, que soma três vitórias nesta prova já tradicional.

Serra venceu a corrida praticamente de ponta a ponta. Exibindo grande performance, com carro consistente, ele só perdeu a liderança por alguns segundos, após parada nos boxes. Mas logo retomou a dianteira e correu para a vitória, sem nem mesmo ser ameaçado por Camilo, que não teve sorte com o "hero push", o chamado botão da ultrapassagem. Na segunda posição, acabou abandonando a prova na última volta.

A Corrida do Milhão deste ano não contou com maiores incidentes, afora uma ou outra colisão nos boxes entre carro e um pneu solto. Além de Serra, destacaram-se Marcos Gomes e Cacá Bueno, que completaram o pódio. Rubens Barrichello, campeão da prova em 2014, foi um dos que mais ganhou posições ao longo da prova. Começou em 18º, terminou em 5º.

A vitória deste domingo deixou Daniel Serra na liderança disparada do campeonato. Ele soma agora 142 pontos, enquanto Thiago Camilo segue com 126, pois não completou a prova em Curitiba.

O temporada da Stock Car terá sequência no dia 23 de julho. Os pilotos vão competir na cidade de Curvelo, em Minas Gerais.

Acelerei o carro azul para chamar a atenção sobre a intolerância à lactose. É muito importante divulgar essa causa para que cada vez mais pessoas façam o diagnóstico e tenham o cuidado adequado #PodeTerLeite Uma publicação compartilhada por Daniel Serra (@danielserra) em Jul 1, 2017 às 12:16 PDT

>> Confira abaixo os 10 primeiros colocados da Corrida do Milhão

1.º - Daniel Serra (Eurofarma RC)

2.º - Marcos Gomes (Cimed Racing)

3.º - Cacá Bueno (Cimed Racing)

4.º - Gabriel Casagrande (Vogel Motorsport)

5.º - Rubens Barrichello (Full Time Sports)

6.º - Julio Campos (Prati-Donaduzzi Racing)

7.º - Max Wilson (RCM Motorsport)

8.º - Cesar Ramos (Blau Motorsport)

9.º - Vitor Genz (Eisenbahn Racing Team)

10.º - Guilherme Salas (Vogel Motorsport)

adblock ativo