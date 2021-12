Daniel Alves:"Futebol está cada vez mais prostituído"

Conhecido por não ter papas na língua e falar o que pensa, o lateral Daniel Alves, do Barcelona e da Seleção Brasileira, fez duras críticas ao futebol contemporâneo. Em entrevista a um talk show da TV espanhola Movistar+, o baiano afirmou ver a modalidade 'prostituída' pelo dinheiro e pelas notícias extracampo.

"Não jogo futebol por dinheiro, mas por amor. Quando eu deixar o futebol, tentarei não saber mais nada do futebol, que está cada vez mais prostituído e complicado", afirmou o lateral. "Cada vez se fala menos de futebol. Para quem ama uma coisa, isso acaba desgastando. Acaba tirando a intenção e o interesse de seguir este mundo", completou Alves.

No futebol europeu desde 2002 e com contrato com o Barcelona até 2017, Daniel Alves ainda voltará a atuar no futebol brasileiro. No mês passado, o jogador de 32 anos garantiu em entrevista ao site oficial da Fifa que encerrará a sua carreira no Bahia, onde começou a jogar profissionalmente.

