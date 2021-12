Daniel Alves será entrevistado no "Programa do Jô" desta 5ª

O lateral-direito do Barcelona e da Seleção Brasileira, Daniel Alves, será entrevistado na edição do "Programa do Jô", da TV Globo, que vai ao ar nesta quinta-feira, 18.

Durante a conversa com o apresentador, o jogador vai comentar sobre o início da carreira no Bahia, até sua passagem pelo Sevilla e o auge na equipe do Barcelona e no time canarinho. Hoje Daniel é o lateral mais caro do futebol mundial.

Além disso, ele vai falar sobre sua infância, em Juazeiro, quando trabalhava na roça com o pai, e como improvisava para poder jogar futebol até se profissionalizar e conquistar o mundo através do esporte.

