Daniel Alves se apresenta à seleção e garante estar em perfeitas condições

Daniel Alves garante que está em perfeitas condições para defender a seleção brasileira na Copa América Centenário. O lateral-direito que revelou na terça-feira estar jogando com dores no pé há seis meses, em consequência de uma fascite plantar, afirmou ao chegar a Los Angeles e se apresentar a Dunga que, se depender dele, vai participar normalmente da competição.

A garantia de Daniel Alves foi dada em entrevista ao site da CBF, uma vez que ao chegar ao hotel em que a seleção está concentrada ele não deu nenhuma declaração à imprensa. "Eu me apresento em condições perfeitas para servir à seleção brasileira e dar um grande nível. Acredito que aqui a gente precisa do melhor de cada um. Eu estou disposto a fazer o meu melhor e ajudar o necessário para que a equipe siga crescendo e siga com confiança adequada para competir", disse o jogador.

O lateral afirmou que é sempre um prazer servir à seleção é que espera que a Copa América Centenário seja uma "competição exitosa" para o time de Dunga.

Apesar do otimismo de Daniel Alves, que espera inclusive treinar normalmente na tarde desta quinta-feira, ele será avaliado pelos médicos da seleção. Não está descartada a possibilidade de ele ser cortado. Nesse caso, Fagner seria chamado em seu lugar.

