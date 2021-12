Daniel Alves rejeita última proposta do Barça e deixará o clube

A longa era de Daniel Alves como titular da lateral direita do Barcelona chegará ao fim no meio deste ano. A novela em que havia se transformado a renovação do jogador se estendeu até esta quinta-feira, e com um desfecho que fará o jogador buscar novos ares a partir da próxima temporada. Sem acordo, o brasileiro viu o clube catalão encerrar as negociações pela prorrogação do contrato.

"É a última oferta do Barça, nos disseram que não haverá outra. E esta, não aceitamos. Temos uma oferta de outro clube de três anos e mais outro opcional, mas esperávamos para ver o que o Barça iria falar", declarou a representante e ex-mulher de Daniel Alves, Dinorah Santana, nesta quinta.

O que acabou com as chances de renovação foi a última proposta do Barcelona, recebida nesta quinta por Daniel Alves. Nela, o clube aceitava os três anos de vínculo que o lateral pedia, mas estipulava que o salário do jogador seria recebido conforme sua produtividade. Em cada uma das temporadas, o brasileiro teria que atuar em pelo menos 60% das partidas da equipe.

"O Dani está triste e eu também. A gente tinha a ilusão até a última hora de poder seguir no Barça, e esta proposta nos entristece um pouco. Já sabíamos que não íamos aceitar isto", afirmou Dinorah. "As negociações acabaram. Agora, Dani vai acabar seu contrato com o Barcelona da melhor maneira possível."

Desde a temporada passada cresceram os rumores sobre uma possível saída de Daniel Alves do Barcelona. Rumores na imprensa europeia davam conta de que times como o Chelsea e o Manchester United estavam dispostos a pagar uma boa quantia pelo jogador, que nunca escondeu o desejo de permanecer no clube. Os catalães, no entanto, agora devem perder o lateral sem receber nada em troca.

"Em cima da mesa temos duas propostas de equipes da Liga dos Campeões que oferecem três anos fixos ao Dani, com salário melhor e um bônus de assinatura. Sabíamos que o Barça não chegaria a isso, nem pretendíamos, mas tampouco que nos oferecessem essa oferta tão abaixo", comentou a agente.

Daniel Alves fará agora suas últimas partidas com a camisa azul e grená, que veste desde 2008. Revelado pelo Bahia, chegou cedo à Espanha, em 2002, para atuar no Sevilla, onde ficou por seis temporadas. No total, já disputou 386 partidas no Campeonato Espanhol e se tornou o segundo estrangeiro com mais jogos pela competição.

