Daniel Alves reage de forma inusitada a ato racista; veja

Mais um ato de racismo no futebol aconteceu neste domingo, 27, no Campeonato Espanhol. A vítima da vez foi o lateral direito do Barcelona, o baiano Daniel Alves.

O jogador se encaminha para bater um escanteio, quando começa a receber bananas arremessadas pelos torcedores do Villarreal.

Em resposta à atitude racista, o jogador toma uma atitude pelo menos inusitada. Antes deste caso, outro brasileiro do time, Neymar, também havia sido vítima de racismo.

Confira as imagens de Daniel Alves:

