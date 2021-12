Daniel Alves participa de treino e é confirmado por Mano

O lateral-direito Daniel Alves era a principal dúvida do técnico Mano Menezes para escalar a seleção brasileira para pegar a África do Sul, nesta sexta-feira, 7, no Morumbi. Mas o jogador do Barcelona não sente mais dores na coxa esquerda, treinou normalmente nesta quinta, 6, e está confirmado no time titular.

"Eu estava com muita dor na perna, estava dificultando jogar, mas esses dias fiz tratamento, ontem (quarta) e hoje consegui treinar e espero conseguir atuar os 90 minutos", explicou o lateral de confiança de Mano Menezes.

Daniel Alves começou a sentir dores na coxa esquerda após a partida do Barcelona contra o Osasuna, dia 26 de agosto. Diagnosticado com um edema no bíceps femoral, não pegou o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha, mas voltou à equipe domingo passado, contra o Valencia. Novamente não aguentou as dores o saiu no intervalo.

O jogador se apresentou a Mano Menezes na segunda-feira e já iniciou tratamento. Na terça, ficou apenas no departamento médico. No dia seguinte, quanto a equipe realizou treino coletivo, o lateral voltou a correr no gramado. Nesta quinta, esteve normalmente no treino tático comandado por Mano no Morumbi.

Desta forma, o Brasil vai entrar em campo para pegar a África do Sul com: Diego Alves; Daniel Alves, Dedé, David Luiz e Marcelo; Sandro, Ramires, Oscar e Lucas; Neymar e Leandro Damião.

