Daniel Alves marca, mas PSG leva virada do Nantes e tem título adiado pela 3ª vez

Pelo terceiro jogo consecutivo, o Paris Saint-Germain vacilou em uma oportunidade de garantir o título do Campeonato Francês. Depois de ter fracassado em partidas contra Estrasburgo e Lille, o time chegou a abrir o placar com um gol de Daniel Alves, mas levou uma virada ainda no primeiro tempo e acabou sendo derrotado por 3 a 2 pelo Nantes, fora de casa, em confronto adiado da 28ª rodada da competição.

Com o resultado, o PSG seguiu estacionado nos 81 pontos na liderança e ainda não livrou o risco de ser alcançado pelo Lille, vice-líder, que no último domingo aplicou uma humilhante goleada por 5 a 1 sobre a equipe parisiense. Com 64 pontos, o time pode somar até 82 se vencer os seus últimos seis jogos pelo torneio.

Antes destas duas derrotas, os comandados do técnico Thomas Tuchel decepcionaram os torcedores que lotaram o Parque dos Príncipes, no último dia 7, quando não conseguiram passar de um empate por 2 a 2 com o Strasbourg.

E será justamente em seu estádio que o PSG terá nova oportunidade de conquistar o bicampeonato francês neste domingo, quando recebe o Mônaco, às 16 horas (de Brasília), pela 33ª rodada da competição. No mesmo dia, mas bem mais cedo, às 10h, o Lille enfrenta o Toulouse, fora de casa, e precisa vencer para evitar que o time de Neymar entre em campo já com o título assegurado por antecipação.

No duelo desta quarta em Nantes, o time visitante saiu na frente com um golaço de Daniel Alves aos 18 minutos do primeiro tempo. Após receber a bola com liberdade, o lateral-direito arriscou o chute de longa distância e acertou o ângulo do goleiro Dupé: 1 a 0.

Já aos 21, porém, o Nantes chegou ao empate por meio de um gol marcado por outro jogador brasileiro. Depois de cobrança de escanteio, o zagueiro Diego Carlos aproveitou falha da marcação do PSG e, da pequena área, completou de cabeça para as redes.

E o Nantes assegurou a virada ainda na etapa inicial, aos 43 minutos, quando Coulibaly foi lançado pela esquerda, deu belo drible em Kehrer, deixando o defensor no chão, e cruzou para Waris, livre na pequena área, tocar a bola para as redes.

O PSG voltou para a etapa final com a missão de virar o jogo para ficar com a taça, mas acabou sofrendo o terceiro gol aos 6 minutos. E de novo brilhou a estrela de Diego Carlos, que teve sorte ao ficar com a sobra de uma bola cortada sem sucesso por Kurzawa, depois de outra cobrança de escanteio, e completar com os pés para o gol.

Depois disso, o time parisiense correu sério risco de sofrer nova goleada ao ver o Nantes desperdiçar ótimas oportunidades de ampliar. Choupo-Moting carimbou a trave em raro lance ofensivo dos visitantes, que conseguiram descontar o placar no fim, aos 43 minutos. Após lançamento de Daniel Alves, Dagba recebeu pela direita e tocou para Guclu finalizar rasteiro e selar o 3 a 2.

Este resultado também serviu para evidenciar o momento ruim do setor defensivo do PSG, que sofreu dez gols nos seus últimos três jogos pelo Campeonato Francês.

