Daniel Alves inicia nova fase de recuperação de lesão

O lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, iniciou nesta quinta-feira, 12, uma nova fase de sua recuperação de uma lesão muscular sofrida em 21 de novembro. O brasileiro passou a realizar trabalhos em campo, ainda separado do resto do elenco do time catalão, depois de ter sofrido uma ruptura fibrilar na panturrilha da perna direita.

O jogador começou a reclamar de dores no local lesionado durante um treino da seleção brasileira, e em seguida acabou sendo cortado dos amistosos que a equipe nacional fez contra Honduras, em Miami, e Chile, em Toronto.

Inicialmente, o departamento médico do Barcelona previa um período e afastamento que duraria no máximo 10 dias, mas apenas agora Daniel Alves foi liberado para voltar a trabalhar no gramado. Ele participou nesta quinta de uma atividade de recuperação dos atletas que participaram da goleada por 6 a 1 sobre o Celtic, no Camp Nou, na última quarta, pela rodada final da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Outra novidade do treinamento desta quinta-feira no Barça foi a presença do meia holandês Ibrahim Afellay, que também correu no gramado ao lado de Daniel Alves, depois de ter sido submetido a uma cirurgia, em agosto passado, para tratar uma lesão muscular crônica na coxa direita.

Depois de ter goleado o Celtic na Liga dos Campeões, o Barcelona voltará a jogar no próximo sábado, contra o Villarreal, novamente em casa, pelo Campeonato Espanhol.

