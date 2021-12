Daniel Alves, Gerson, Pedro: Seleção Brasileira é convocada paras as Olímpiadas

Com surpresas, o técnico André Jardine convocou 18 jogadores para a Seleção Brasileira olímpica que irá disputar as Olímpiadas de Tóquio em julho. O veterano Daniel Alves, o goleiro Santos do Athletico Paranaense e o zagueiro Diego Carlos, do Sevilla são os três jogadores acima de 24 anos permitidos para a competição (confira lista completa abaixo).

O restante dos convocados não surpreende, já que fizeram parte do grupo já chamado pelo treinador para a disputa de amistosos. Claudinho, do RB Bragantino e Gerson, do Flamengo que só estiveram na última convocação foram chamados.

Outro nome na lista é o do centroavante Pedro. O atacante causa polêmica por uma suposta proibição do Flamengo a sua convocação. Os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores para a disputa dos Jogos Olímpicos.

Já o volante Douglas Luiz, do Aston Villa, que também foi convocado, está com a seleção principal para a disputa da Copa América no Brasil. Ele é o único jogador a participar das duas competições.

