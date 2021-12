Daniel Alves é regularizado e pode estrear pelo São Paulo neste domingo

O lateral-direito Daniel Alves teve a sua situação regularizada e poderá estrear pelo São Paulo na partida deste domingo contra o Ceará, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O nome do jogador foi publicado na tarde desta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outro reforço recém-contratado, o espanhol Juanfran ainda não foi regularizado. O clube adota cautela com a situação do jogador, mas também é possível que ele possa ficar à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Ceará. O nome dele tem que ser publicado no BID até esta sexta.

Para o confronto deste domingo, Daniel Alves pode até estrear como titular do São Paulo. O lateral-direito tem treinado no meio de campo da equipe tricolor e está bem fisicamente. Ele, inclusive, já queria ter ficado à disposição no clássico contra o Santos, no último sábado, mas teve a situação regularizada apenas nesta quarta-feira.

Aos 36 anos, Daniel Alves atuou pela última vez no dia 7 de julho, quando a seleção brasileira venceu o Peru, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e conquistou a Copa América. Capitão da equipe verde e amarela, o lateral-direito foi eleito o craque da competição.

A boa fase do São Paulo, que venceu os últimos três jogos pelo Brasileirão, e as possíveis estreias dos reforços empolgaram a torcida. Foram vendidos 15 mil ingressos até a tarde desta quarta-feira. A partida será no estádio do Morumbi, neste domingo, a partir das 16 horas.

Uma provável escalação do São Paulo para o jogo tem: Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Alexandre Pato, Antony e Raniel.

