Daniel Alves é chamado de trapaceiro em jornal espanhol por simular falta

O jogador baiano Daniel Alves foi acusado de trapaceiro (“tramposo”, em espanhol) na capa da edição desta sexta-feira do jornal esportivo espanhol Marca.



A acusação vem devido ao lance decisivo na partida da última quarta-feira, 27, quando o Barcelona venceu o Real Madrid por 2 a 0, pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o Marca, o lateral revelado pelo Bahia foi autor de uma "farsa intolerável" na jogada que resultou na expulsão do zagueiro do Real Madrid, o luso-brasileiro Pepe.



Com a chamada que "nem sequer chegou a tocar", o Marca traz na capa uma sequência que dariam a entender que o jogador do Real não toca em Daniel Alves.

Veja, em câmera lenta, o lance que originou a polêmica:



Após a expulsão de Pepe, o Barcelona aproveitou da superioridade numérica e marcou dois gols com Messi, vencendo a partida.

