Daniel Alves diz que usará camisa 13 no PSG para homenagear Zagallo

Em recuperação de uma grave lesão no joelho direito, Daniel Alves vai utilizar um novo número na camisa quando fizer o seu retorno aos gramados pelo Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o lateral-direito brasileiro anunciou que vai vestir o 13 na temporada 2018/2019 e revelou que a escolha foi feita para homenagear Zagallo.

Na temporada 2017/2018, a sua primeira pelo PSG, Daniel Alves utilizava a camisa 32. Agora, porém, vai usar o 13, que Zagallo, hoje com 87 anos, sempre esteve associado por suas superstições envolvendo o número.

"Sempre gosto de mudar números e homenagear pessoas que de alguma forma me inspiram, pessoas que tem significado na minha vida. Dessa vez vai para nosso ídolo e inesquecível Velho Lobo Zagallo. Sempre acreditei que qualquer homenagem deve ser feita em vida", escreveu Daniel Alves em texto publicado em seu perfil no Instagram e que acompanha uma foto com a camisa 13 do PSG.

Zagallo é uma das lendas do futebol brasileiro, tendo sido campeão mundial pela seleção como jogador em 1958 e 1962. Depois, ainda faturaria o título da Copa de 1970 como treinador e a de 1994 exercendo a função de auxiliar técnico.

"Uma pessoa que fez o que fez pelo nosso futebol, uma pessoal que sabe o difícil que é ser exitoso naquilo que fazemos e uma pessoal que torce para outras pessoas sempre merece o meu respeito e minha admiração", acrescentou o lateral-direito.

Essa não é a primeira vez que Daniel Alves define o número da sua camisa para homenagear alguém. Quando ainda atuava pelo Barcelona, por exemplo, chegou a usar o 22 para apoiar Abidal, que lutava contra um câncer no fígado.

Apesar de ter definido o seu número, Daniel Alves ainda deve demorar a vestir o 13 dentro de campo. O lateral passou por cirurgia no joelho direito em junho, problema que o impediu de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, e a previsão inicial era que ficaria por até seis meses sem entrar em campo.

