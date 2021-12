Daniel Alves ataca críticas ao Barça e defende Neymar

Na véspera do primeiro jogo das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa entre Barcelona e Atlético de Madrid, no Camp Nou, Daniel Alves reclamou das críticas ao seu time, dizendo que sempre se procura algum defeito na equipe catalã, seja responsabilizando a arbitragem pelas vitórias ou apontando o fim de um ciclo de sucesso em caso de tropeço.

"Sempre parece que se busca uma debilidade na equipe. Sempre que o Barça ganha é pelos árbitros e quando perde, porque o ciclo terminou. Agora se fala da defesa. Nossa proposta é ser diferente do resto. Nossa equipe sabe que para ganhar tem que arriscar. Isso tem nos levado ao êxito", disse.

Assim, Daniel Alves também aproveitou pata fazer elogios a Neymar e avaliou que as cobranças ao atacante correspondem ao que se espera dele. "Neymar vive um processo de adaptação normal. As críticas chegaram depois do episódio do seu contrato. Se deve avaliar o trabalho e a contribuição do jogador, não o preço que se pagou por ele. As pessoas exigem daqueles que podem dar mais e Neymar pode fazê-lo", afirmou.

Em dia de reclamações, Daniel Alves também avaliou que os meias Xavi e Iniesta já mereciam ter sido premiados com uma Bola de Ouro, prêmio que só foi entregue a Messi no clube. "Iniesta já era um grande jogador quando cheguei, mas agora é ainda mais. Iniesta, como Xavi, deveria ter uma Bola de Ouro no seu currículo para ser coerente com o que fez no futebol", comentou.

Sobre o duelo com o Atlético de Madrid, Daniel Alves alertou para que o Barcelona não se preocupe apenas com o atacante Diego Costa. "Será uma partida difícil, mais além do que Diego Costa. O Atlético tem outros jogadores com muita qualidade e propõe uma intensidade de jogo muito difícil de se responder", avaliou.

