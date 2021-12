Daniel Alves anuncia saída do Paris Saint-Germain: 'Fecho um ciclo de vitórias'

O lateral-direito Daniel Alves anunciou sua saída do Paris Saint-Germain neste domingo, depois de duas temporadas no time francês. Desde 2017 no clube, o jogador de 36 anos negociava a extensão do seu contrato por mais um ano, pois estava para vencer no próximo dia 30.

"Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão", escreveu em sua conta no Instagram. "Porém tudo tem um começo, um meio, um final. E hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui".

Durante a Copa América, ao ser perguntado sobre um possível retorno ao Barcelona, o lateral despistou e apenas disse que o clube catalão é a sua casa. Ele também afirmou que não pretende voltar ao futebol brasileiro no momento.

Daniel Alves ganhou cinco títulos pelo time parisiense: duas vezes o Campeonato Francês (2018 e 2019), Copa da França (2018), Copa da Liga Francesa (2018) e uma Supercopa da França (2017). O jogador fez 73 partidas pelo Paris Saint-Germain, marcou oito gols e deu 16 assistências.

