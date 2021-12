Daniel Alves ameaça deixar o Barcelona

O lateral brasileiro Daniel Alves, bastante criticado nos últimos meses pela torcida, ameaçou abandonar o Barcelona, que encerra uma temporada irregular que provoca dúvidas sobre o futuro da equipe.

Depois de um período de muitas conquistas sob o comando do técnico Pep Guardiola (2008-2012), os resultados e especialmente o jogo do Barcelona provocaram duras críticas nas últimas duas temporadas, o que gera boatos sobre a saída de jogadores como o espanhol Cesc Fábregas e Alves.

"Como podem esquecer que estes jogadores realizaram o máximo no futebol? Pois não me dá a gana. Por isto há muitas dúvidas de minha continuidade aqui", afirmou em uma entrevista à rádio catalã Rac1 o brasileiro, que teria sido sondado pelo Paris Saint-Germain.

"Se as pessoas não me aguentam como sou, bem, irei para outro lado", disse Alves, que tem contrato até 2015 e é alvo de muitas especulações.

"Doa a quem doer, eu sou parte da história deste clube, da história mais bela (...) Mas preciso de energia, preciso estar contente e feliz", completou o jogador da seleção brasileira.

Titular indiscutível desde que chegou ao Barça em 2008, Daniel Alves expressou insatisfação com as críticas feitas ao time na atual temporada, na qual o clube ainda pode conquistar o campeonato espanhol, caso vença o Elche no próximo domingo e o líder, Atlético de Madrid, na última rodada.

adblock ativo