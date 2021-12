Daniel Alves admite possibilidade de jogar no PSG

O lateral Daniel Alves admitiu nesta segunda-feira que poderá deixar o Barcelona ao fim desta temporada europeia. O jogador, de 30 anos, cogitou a possibilidade de ser contratado pelo Paris Saint-Germain "ou por outro clube".

"Sou jogador do Barcelona e estou feliz aqui, mas nunca vou fechar a porta para o PSG ou outro clube", declarou o brasileiro, em entrevista ao canal francês "Canal + Francia". Alves tem contrato com o clube catalão até 2015

O lateral-direito se mostrou inclinado a aceitar uma eventual transferência por causa da nova filosofia de trabalho do PSG. "Eles estão contratando grandes jogadores para fazer algo bonito. Ainda falta continuidade no trabalho, mas estão no caminho certo", comentou o brasileiro, que enfrentou o time francês nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Um dos jogadores mais valorizados do elenco catalão, Daniel Alves renovou seu contrato com o Barcelona em 2011, com multa rescisória de 150 milhões de euros (R$ 354 milhões). Este valor deve cair ano a ano até 2015, quando será de 50 milhões de euros (R$ 118 milhões).

