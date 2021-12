Dani Alves sobre novo visual: não gostou, procure se adaptar

O lateral do Barcelona Daniel Alves tem seguido os passos do seu colega de Seleção Brasileira Neymar, chamando a atenção não apenas pelo seu futebol, mas também pelas mudanças de visual.

No último sábado, 16, o jogador postou em sua conta no Twitter uma foto com os cabelos. Na legenda da imagem, o jogador revelado pelo Bahia já provocou as possíveis críticas ao seu novo look: "É assim que tá, é assim que vai ficar, se você não gostou, procure se adaptar!!! Hahaha".

É assim que tá, é assim que vai ficar, se vc não gostou, procure se adaptar!!! Hahaha instagr.am/p/W6wnicOH-X/ — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) 16 de março de 2013

A estreia dos cabelos brancos ocorreu no último domingo, 17, na vitória de três a um do Barça sobre o Rayo Vallecano pelo campeonato espanhol. Nesta segunda, o lateral baiano se apresentou à Seleção Brasileira em Genebra, na Suíça, para os jogos contra Itália e Rússia nos próximos dias 21 (quinta) e 25 (segunda). Lá, revelou que o novo corte de cabelo foi por uma promessa feita com os companheiros do Barcelona.

"Sempre acho que o combinado não é caro. Se combinei, eu tenho de fazer. Foi uma promessa com uns parceiros para o jogo com o Milan. A idade está chegando, os cabelos brancos também, então deixei tudo branco. Não achei que envelheci. E minha filha gostou, então está bom", declarou ao site Globoesporte.com.

O jogador afirmou ser um homem vaidoso, declarando que "vaidade não é só coisa de mulher". "Homens precisam ter cuidados também. Como o homem se preocupa com a mulher, as mulheres também precisam se preocupar com os homens. No geral, todo mundo gosta de se cuidar. Uns mais, outros menos. O jogador sempre tem fama de largado, mas é preciso cuidar da aparência e do visual".

