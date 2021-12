A estreia do São Paulo na Taça Libertadores da América terá um 'tempero especial' para um baiano. Com passagens de sucesso por vários cantos da Europa, o baiano Dani Alves entrará em campo pela primeira vez para disputar uma partida do torneio continental. Nesta quinta, 5, às 21h, o Tricolor paulista enfrentará o Binacional, no estádio Guillermo Briceño Rosamedina, no Peru.

Em entrevista divulgada no site oficial do São Paulo, Dani Alves revelou estar conquistando um sonho de infância. "Hoje posso realizar o sonho de defender as cores do clube que eu sonhava quando criança", revelou o craque, que comparou a Libertadores com outra competição que conhece muito bem: para ele, a 'Libertadores brilha como a Champions League'.

Durante a conversa, ele ainda teceu alguns elogios ao técnico Fernando Diniz. Segundo o atleta, a chegada do comandante trouxe ao Tricolor um direcionamento. "A gente acredita que um clube dessa grandeza merece ter uma filosofia, uma direção para onde ir", opinou.

Por fim, Dani Alves ainda respondeu sobre a adaptação de atuar no meio-campo. Durante boa parte de sua carreira, ele foi visto como uma das referências na lateral-direita de todo o mundo.

"Para muitos, jogar de meio-campo é algo difícil. No entanto, para mim é apenas atuar na lateral, só que de uma maneira mais avançada. Tenho que ajudar na construção do jogo, na criação e finalização. Só que quando eu jogo no meio de campo, é mais conturbado mas possui uma movimentação melhor", concluiu.

Da Redação Dani Alves revela realizar sonho de infância em estreia na Libertadores

adblock ativo