Dani Alves diz que seguiu coração e conselho de Messi para renovar

Um dia após encerrar uma longa novela e renovar o seu contrato com o Barcelona por duas temporadas, com a opção de ampliá-lo por mais um ano, o lateral-direito Daniel Alves explicou nesta quarta-feira os motivos que o levaram a acertar a sua permanência no clube, que chegou a ser dada como improvável após o brasileiro ter declarado que se sentia desrespeitado pelo clube. Dessa vez, porém, o jogador afirmou que renovou o seu contrato "seguindo o seu coração".

"Segui meu coração e ele me pedia para continuar. Para mim é muito importante fazer parte deste clube. Esta história é um livro que ainda tem muitas páginas a serem escritas", disse Daniel Alves, que defende o Barcelona desde 2008, quando foi contratado junto ao Sevilla.

O brasileiro também revelou que foi aconselhado a permanecer na equipe pelo astro Lionel Messi. "Leo me disse para ficar, que aqui estaria melhor", afirmou o brasileiro, que venceu pelo Barcelona 5 Campeonatos Espanhóis, 3 Ligas dos Campeões, 3 Copas do Rei, 2 Supercopas da Europa, 4 Supercopas da Espanha e 2 Mundiais de Clubes.

Apesar de ter renovado com Daniel Alves, o Barcelona acertou a contratação do lateral-direito Aleix Vidal, ex-Sevilla, no último domingo. O brasileiro garantiu não temer o aumento da concorrência pela condição de titular do time catalão.

"Serei mais exigido, me satisfaz que as pessoas venham competir na nossa equipe. É um grande jogador e não chegou aqui casualmente. A coisa é clara, ou eu o torno um jogador melhor ou ele o fará comigo. Daremos coisas diferentes para a equipe", avaliou Daniel Alves, que conquistou a tríplice coroa na temporada com o Barcelona vencendo o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Liga dos Campeões da Europa.

