Dana White quer fazer 12 eventos do UFC no Brasil em 2013

Em bate-papo com fãs na noite da terça-feira, 30, o presidente do UFC, Dana White, revelou alguns dos seus planos para o próximo ano, entre eles, o desejo de promover 12 eventos do torneio no Brasil e a possível superluta entre os campeões Jon Jones e Anderson Silva.

Empolgado com o crescimento do UFC no Brasil, Dana não esconde a vontade de realizar ainda mais eventos em solo brasileiro. "Eu gostaria de trazer o UFC para o Brasil a cada final de semana", brincou o presidente, revelando também que a perspectiva é realizar 12 eventos no país no próximo ano.

Em 2012, foram três eventos: dois no Rio de Janeiro (UFC 142 e UFC 153) e um em Belo Horizonte (UFC 147). Além destas cidades, Porto Alegre e São Paulo já manifestaram o interesse em receber o torneio no Brasil em 2013.

O presidente, porém, desmentiu outra especulação corrente na mídia. Ao contrário do que se projetava, a próxima defesa de cinturão de José Aldo, campeão dos Pena do UFC, não será no Brasil, e sim nos Estados Unidos. Segundo Dana, Aldo vai encarar Frankie Edgar, ex-campeão dos Leves, em Las Vegas, no próximo dia 2 de fevereiro.

Anderson vs. Jones - Assim como os fãs do UFC pelo mundo, Dana White não esconde a expectativa de ver Anderson Silva encarar Jon Jones num futuro próximo. Por isso, o presidente promete trabalhar para que a superluta aconteça. "Eu sei que Anderson Silva contra Jon Jones vai acontecer", carimba o dirigente.

Colocar o Spider frente a frente com Jones, no entanto, não significaria, para o presidente, que a outra superluta, entra Anderson e Georges St. Pierre, estaria descartada. "Também não faz sentido dizer que Anderson contra St. Pierre não possa ocorrer. É claro que pode. É provável que ele queira enfrentar o George. Veremos o que vai acontecer", disse Dana.

