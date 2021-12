Damiris assina e vai jogar pelo atual campeão da WNBA

A brasileira Damiris vai participar da próxima temporada da WNBA, a liga norte-americana feminina de basquete. O Minnesota Lynx, atual campeão do torneio, anunciou que assinou contrato com a pivô, que foi selecionada pela equipe no Draft de 2012 como a 12ª escolha, mas ainda não havia sido aproveitada.

"Damiris tem provado ser um diferencial no Brasil e sua lista de realizações em uma idade tão jovem, é impressionante", elogiou Roger Griffith, vice-presidente executivo do Minnesota Lynx, lembrando que a pivô brasileira está com apenas 21 anos. "Estamos ansiosos para ter Damiris no training camp deste ano", completou.

Atualmente, Damiris defende o Americana (SP) na Liga de Basquete Feminino, o campeonato brasileiro. A sua equipe está nas semifinais da competição e lidera a série melhor de três jogos contra o São José (SP) por 1 a 0. A pivô é um dos destaques do torneio, com médias de 12,1 pontos e 6,5 rebotes por partida.

Damiris chamou a atenção em 2011, quando participou da boa campanha do Brasil no Mundial Sub-19, em que a equipe terminou na terceira colocação. No ano seguinte, a pivô foi convocada e participou dos Jogos Olímpicos de Londres.

Campeão da WNBA na última temporada e em 2011, o Minnesota Lynv vai abrir a sua participação no próximo campeonato no dia 16 de maio, quando vai enfrentar o Washington Mystics, fora de casa.

